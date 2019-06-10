أولمبيك آسفي متمسك بالمشاركة في كأس “الكاف” رغم احتلاله المركز الرابع

أصدر نادي أولمبيك آسفي، اليوم الإثنين، بلاغا رسميا، يؤكد فيه تمسكه بآمال المشاركة في المنافسات القارية، على الرغم من احتلاله المركز الرابع في ترتيب البطولة الاحترافية لكرة القدم.

وأكد النادي المسفيوي، في البلاغ ذاته، بأن “الحسم في الفرق المشاركة بمسابقة خارجية لا زال لم يبث فيه من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم و به فنادينا لا زال يتوفر على جميع حظوظه في مشاركة خارجية التي حلمنا بها جميعا”.

وجاء في البلاغ ذاته: ” لا يفوت المكتب المديري أن ينوه و يشكر الجمهور الرائع الذي كان دوما أول الداعمين في الضراء قبل السراء لاعبي الفريق على إحترافيتهم و قتالهم في سبيل قميص الفريق، ثم هشام الدميعي، ربان السفينة على عمله الكبير رفقة طاقمه التقني، الطبي و الإداري”.