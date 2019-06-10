صور في المغرب.. فيلم “كازا بلانكا” يدخل تاريخ السينما المصرية

حقق الفيلم المصري “كازا بلانكا”، التي صورت مشاهد منه في المغرب، إيرادات قياسية، جعلته يصبح أكثر فيلم في تاريخ السينما المصرية يحقق هذا الرقم في يوم واحد بعد طرحه.

وصدر الفيلم في أول أيام عيد الفطر في مصر، وحقق حسب موقع “مصراوي” في يومه الأول إيرادات بلغت 6 ملايين، و721 ألفا، و308 جنيه.

ويحكي “كازابلانكا” قصة أصدقاء يشكلون عصابة سطو على السفن، كلفوا بمهمة ضد رجال المافيا، بعد السطو على شحنة ألماس، ليقرر أحدهم تنفيدها لحسابه، والهروب إلى المغرب.

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وصورت لقطات من الفيلم في المغرب، في مدينتي الدارالبيضاء، ومراكش.

ويواجه فيلم “كازا بلانكا” دعوى قضائية، رفعتها ضد منتجه شركة إنتاج مغربية، تدعى “برافو برودكشن، مطالبة بوقف عرض الفيلم في عيد الفطر، نظرا إلى أن هناك مستحقات مالية عالقة في ذمة المنتج، وليد المنصور، نظير تكلفها بكل ما يتعلق بالإنتاج عند التصوير في المغرب.

“كازابلانكا” فيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج “بيتر ميمي”، ومن بطولة أمير كرارة، وإياد نصار، وعمرو عبد الجليل، وغادة عادل، وأحمد داش.