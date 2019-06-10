حكى أخ المرأة التي ذبحها زوجها ببشاعة، فجر أمس الأحد، تفاصيل الجريمة التي هزت جماعة الكريفات “القياس”، بإقليم الفقيه بن صالح، وكيف قام الزوج بعدما نحر زوجته من الوريد إلى الوريد، بتوجيه 39 طعنة في جسدها، وكل هذا أمام أطفالها.
وقال أخ الهالكة في تصريح حصري ل “اليوم24″، إن شقيقته كانت تعيش ظروفا مزرية مع زوجها، حيث تعرضت للإعتداء عدة مرات، كان آخرها عندما سكب عليها “مقراج” من الماء الساخن.
وأضاف المتحدث، أن الطبيب الذي قام بتشريح جثة الضحية، قال له إنها تلقت حوالي 39 طعنة في مختلف أنحاء جسدها، مؤكدا أن الزوج كان كثير الإعتداء على شقيقته.
كانت هذه تفاصيل خبر أخ المرأة التي قتلها زوجها بـ39 طعنة: مرة حرقها ومرة “فتح” رأسها..وفي النهاية ذبحها ببشاعة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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