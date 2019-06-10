الاتحاد التونسي يتهم رئيس “الكاف” بتزوير تقارير نهائي عصبة الأبطال ويهدده بـ”إجراءات سياسية”

يواصل وديع الجريء، رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم، خطاباته القوية اتجاه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، بهدف الضغط عليه، قبل إعادة مباراة نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بين الترجي التونسي والوداد البيضاوي، بعد نهائيات “كان” مصر القادم.

وهدد الجريئ، بشكل صريح، الملغاشي أحمد أحمد، باتخاذ إجراءات تصعيدية، تتجاوز ما هو رياضي، في إشارة إلى قرارات سياسية، ضده واتحاد اللعبة، في حال ” ما ثبت بأن هناك تلاعب في تقارير المباراة”.

وقال رئيس الاتحاد التونسي، المثير للجدل، في تصريحات تلفزية، أمس الأحد، إن بلاده “مستعدة لاتخاذ إجراءات وخطوات خارجة عن الإطار الرياضي، في حال ما ثبت بأن هناك تزوير وتلاعب في تقرير الحكام”.

وشدد المتحدث ذاته، على أنه ” يعرف تماما، ما الذي دونه حكم المباراة في تقريره، ولم يتم الإشارة أبدا للأمور الأمنية، وفي حال ما ثبت التزوير فسنتخذ إجراءات حقيقية”.

ورفض التونسيون، ما ذهب إليه الاتحاد القاري للعبة، باعتبار أن سبب توقف المباراة وإعلان الترجي فائزا بنهائي عصبة الأبطال، راجع لأسباب أمنية، بعد ولوج عدد من رجال الأمن، وقوات الجيش لأرضية الملعب.