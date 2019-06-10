بعدما أثارت الجدل بتصريحها عن المسجد.. الراقصة مايا: سأجر من هددني إلى القضاء

كشفت الراقصة مايا، أمس الاثنين، أن الضجة، التي خلقتها تصريحاتها حول نظافة المساجد، جعلت بعضا يلصق بها تهمة السب والقذف، وآخرون يهددونها، ما جعلها عازمة على مواجهة ذلك باللجوء إلى القضاء.

وشاركت مايا، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، منشورا كتبت فيه: “الصفحات، التي ألصقت بي تهمة سب المسجد، سأتابعها قضائيا، والموضوع سيأخذ منحى آخر، لأن كلامي كان واضحا، وبعيدا كل البعد عن الكلام، الذي اتهموني بقوله”.

وأضافت مايا: “لكل شخص سيهددني، ابتداء من يوم غد، سيجد نفسه في مواجهة القانون”.

وخلقت الراقصة مايا، أخيرا، الجدل بعد تصريحها أن الأماكن، التي تشتغل فيها أنقى من المساجد، وزبائنها أنظف من المصلين، ما تسبب في موجة هجوم عليها من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي.