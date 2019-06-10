شواغر لأعضاء هيئة تدريسية في جامعة بيت لحم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عن الفرصة تبحث جامعة بيت لحم عن أعضاء هيئة تدريسية بدوام جزئي في الحقول الآتية: 1. اللغة العبرية. 2. السينما. 3. اللغويات الإنجليزية, 4. التاريخ. Advertisements 5. هندسة البرمجيات. 6. التعليم. آخر موعد للتقديم: 17 حزيران (يونيو) 2010. للمزيد من المعلومات والتقديم، عليكم مراسلة دائرة الموارد البشرية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

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