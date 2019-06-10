الحكم على الكاتبة لمى خاطر بالسجن 13 شهرا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة عوفر العسكرية، اليوم الإثنين، حكما بحق الأسيرة لما خاطر الفاخوري (43 عاما)، من مدينة الخليل، وذلك بالسجن لـ 13 شهرا وغرامة مالية قيمتها 4000 شيكل.
وقال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أكرم سمارة، إنه من المتوقع أن يتم الإفراج عنها خلال شهر آب/أغسطس المقبل.
يذكر بأن الأسيرة خاطر أم لخمسة أطفال، وجرى اعتقالها بتاريخ 24/7/2018، بذريعة ممارسة التحريض عبر كتابتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد نقلت عقب اعتقالها إلى مركز تحقيق عسقلان، وحقق معها لساعات طويلة وتعرضت للتنكيل خلال استجوابها.
ولدت الكاتبة لمى خاطر عام 1976، في مدينة رام الله، وحصلت على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة الخليل.
واشتهرت خاطر بكتابتها في التحليل السياسي، وفي مجالي الأدب والسياسة في عدد من الصحف ومواقع الإنترنت.
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