الأربعاء: إطلاق كتاب "الموت في حيفا" للكاتب مجد كيّال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يُطلق الروائي الشاب مجد كيّال، كتابه الجديد بعنوان "الموت في حيفا"، يوم الأربعاء المقبل في حفل يستضيفه "بار وجاليري فتوش" في تمام الساعة الثامنة ليلا.

ويصدر الكتاب عن دار "الأهلية" للنشر، وهو عبارة عن مجموعة قصصية كُتبت من "بئر حب عظيم ولا يُمكن تفسيره" اتجاه مدينة حيفا، بحسب ما قال كيال في منشور على موقع "فيسبوك"، وهذا "الحب" يعبر عن كل المعاني والنتائج الممكنة في تجربة الكاتب الشخصية، من "جمال وقسوة، وفرح وألم، وحرية وخنق، وجدية" وأشياء أخرى، وهي قصص تتناول أشكال مختلفة من "الموت".

وكتب كيال معرفا عن الكتاب: "مجموعة قصصٍ عن أشكال كثيرة ومختلفة من الموت؛ من الموت الإجراميّ العنيف إلى الموت الممل الساذج، من الموت حُبًا إلى الموت غربةً. تختلف القصص في أنواعها وأساليبها، فتلاعب الواقعيّة والمسرح والخيال العلميّ والرسائل، الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعيّ. وعلى الرغم من تنوّع القصص واختلافها إلا أنّها تتكامل ويتّصل بعضها ببعض من خلال رواية المدينة الساكنة فيها: حيفا".

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