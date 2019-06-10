شيخ دلير تطالب رئيس اقليم كردستان بالتنازل عن راتبه 'خدمة للشعب'

طالبت القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، رئيس اقليم كردستان الذي منح الثقة، اليوم الاثنين، نيجيرفان بارزاني بالتنازل عن راتبه "خدمة" لشعب كردستان. يتبع..

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