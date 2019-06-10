ضبط منتسب متلبس بحيازة 19 ختماً وعشرات المعاملات المزورة في ديالى

وقالت في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "لجنة تفتيشية تابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة ديالى تمكنت من ضبط أحد منتسبي مديرية الأحوال المدنية في المحافظة متلبساً بحيازة 19 ختماً مزورا لدوائر حكومية فضلاً عن عشرات المعاملات المزورة".



وأوضحت أن "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام أفادت بممارسة منتسب في دائرة أحوال هبهب للتعقيب تحت يافطة أحد مكاتب العقار التي يمتلكها في المنطقة، حيث اكتشفت اللجنة التفتيشية أن المنتسب يمارس عمله التعقيبي في أثناء أوقات الدوام الرسمي، وقد تمكنت اللجنة التفتيشية من ضبط المنتسب متلبساً بحيازة 19 ختماً مزوراً لمحاكم شخصية ودوائر تسجيل عقار وهيأة الضرائب فضلاً عن دوائر الزراعة والصحة والجنسية وأختام لموظفين في الجنسية، كما ضبطت بحوزته أيضاً عشرات المعاملات وهويات الأحوال وشهادات الجنسية وصور القيود والقسامات الشرعية المزورة اضافة الى العديد من نماذج المستمسكات المزورة".



وتابع البيان أن "اللجنة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت افادة المنتسب الذي اعترف صراحة بشرائه الاختام والكتب والمستمسكات المزورة وانه يقوم بتعقيب المعاملات للمواطنين بطرق غير اصوالية بالتواطؤ مع بعض العاملين في دوائر أحوال المحافظة مقابل مبالغ مالية تصل الى 750 ألف دينار للمعاملة الواحدة، كما اعترف ايضاً انه يمارس التعقيب منذ أكثر من 15 سنة".

واشارت الى "تسليم المتهم الى قسم مكافحة إجرام ديالى والذي قام بدوره بعرضه وأوراقه التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه وفق أحكام المادة 289 من ق ع ع، ولا زالت الاجراءات التحقيقية مستمرة مع المتهم لمعرفة المتورطين معه بجرائمه بغية تقديمهم للعدالة".



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