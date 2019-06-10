اعتقال متهم بقضية قتل في البصرة وضبط سلاح ناري بحوزته

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مفارز مكافحة اجرام قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية تمكنت من إلقاء القبض على المتهم ( ع م ي ) البالغ من العمر ٤١عام يسكن قضاء الغراف، والمطلوب بقضية قتل في المحافظة".



واضاف انه "من خلال التفتيش تم ضبط مسدس عيار ٩ طارق بحوزته وبداخله ٨ اطلاقات، كما تم ضبط بطاقة أحوال مدنية و بطاقة سكن مزورة"، مشيرا الى انه "تم اتخاذ اجراءات قانونية بحقه".



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