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عقوبات واستبدال بحق مسؤولين في مستشفيات البصرة

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وقال المكتب الاعلامي للعيداني في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني وجه باصدار عقوبات ادارية صارمة بحق اغلب مدراء الخدمات في المستشفيات نتيجة تقصيرهم بعدم المتابعة المستمرة وتلكؤهم في واجبهم تجاه المواطنين بتقديم الخدمات، فضلا عن استبدال بعضهم نتيجة تقصيرهم الواضح في عدم متابعة الجانب الخدمي".

وأضاف المكتب أن "العيداني وجه بزيارة مستشفى الصدر التعليمي والوقوف على معوقات العمل وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى وتوجيه الجهات الفنية باكمال الأعطال"، مؤكدا ان "بعض اللجان الفنية مقصرة ايضاً في عدم اصلاح وصيانة المصاعد ومولدات الكهرباء في المستشفيات".

وكان مدير اعلام دائرة صحة محافظة البصرة خالد سلامة قد أشار، امس الاحد، إلى ان التيار الكهربائي انقطع على اجزاء من مستشفى الصدر التعليمي منذ 10 ايام، فيما نفت إدارة المستشفى ذلك، مؤكدة استمرار العمل في الأجهزة الطبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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