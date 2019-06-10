عقوبات واستبدال بحق مسؤولين في مستشفيات البصرة

وأضاف المكتب أن "العيداني وجه بزيارة مستشفى الصدر التعليمي والوقوف على معوقات العمل وتشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى وتوجيه الجهات الفنية باكمال الأعطال"، مؤكدا ان "بعض اللجان الفنية مقصرة ايضاً في عدم اصلاح وصيانة المصاعد ومولدات الكهرباء في المستشفيات".
وكان مدير اعلام دائرة صحة محافظة البصرة خالد سلامة قد أشار، امس الاحد، إلى ان التيار الكهربائي انقطع على اجزاء من مستشفى الصدر التعليمي منذ 10 ايام، فيما نفت إدارة المستشفى ذلك، مؤكدة استمرار العمل في الأجهزة الطبية.
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