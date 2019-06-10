واضاف سوروكين ان "القرار بشان مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناء على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة"، مشيرا الى أن "الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا المقرر في نهاية حزيران".
يذكر ان اوبك والمتحالفين معها من خارجها سيجتمعون بداية شهر تموز المقبل للاتفاق مرة اخرى بشان تمديد خفض الانتاج النفطي الذي تم الاتفاق عليه سابقا.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الطاقة الروسية: أوبك والمتحالفون معها سيتخذون قرارا موحدا بشأن الإنتاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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