وزارة الطاقة الروسية: أوبك والمتحالفون معها سيتخذون قرارا موحدا بشأن الإنتاج

وذكرت رويترز للانباء نقلا عن سوروكين أن "التعاون بين أعضاء الاتفاق الحالي الذي يضم أوبك وعدد من المنتجين المستقلين الكبار بقيادة روسيا، سوف يستمر في جميع الاحوال".

واضاف سوروكين ان "القرار بشان مستقبل الاتفاق سيُتخذ بناء على ما إذا كانت سوق النفط العالمية متوازنة"، مشيرا الى أن "الوضع في سوق النفط العالمية سيكون أكثر وضوحا بحلول موعد اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا المقرر في نهاية حزيران".



يذكر ان اوبك والمتحالفين معها من خارجها سيجتمعون بداية شهر تموز المقبل للاتفاق مرة اخرى بشان تمديد خفض الانتاج النفطي الذي تم الاتفاق عليه سابقا.