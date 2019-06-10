

أما المتقاعدون العسكريون فلم تكن همومهم وأصواتهم أقل وأضعف من المدنيين، ليطالبوا بدورهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة والرواتب التي وصفوها بالمتأخرة. كما طالبوا ايضا بمساواتهم بالعسكريين المتقاعدين بعد العام الفين وثلاثة.



وتجدر الاشارة الى ان عدد من المتقاعدين هدّدوا بتصعيد أكبر خلال الفترة المقبلةـ اذا لم تستجب هيئة التقاعد الوطنية لمطلبهم. في حين ينتظر آخرون الجهات العليا ومنها رئاستا الوزراء والبرلمان للنظر بقضيتهم والالتفات لمعاناتهم وحلّ الأمر بأسرع وقت ممكن. أما المتقاعدون العسكريون فلم تكن همومهم وأصواتهم أقل وأضعف من المدنيين، ليطالبوا بدورهم بصرف مكافأة نهاية الخدمة والرواتب التي وصفوها بالمتأخرة. كما طالبوا ايضا بمساواتهم بالعسكريين المتقاعدين بعد العام الفين وثلاثة.وتجدر الاشارة الى ان عدد من المتقاعدين هدّدوا بتصعيد أكبر خلال الفترة المقبلةـ اذا لم تستجب هيئة التقاعد الوطنية لمطلبهم. في حين ينتظر آخرون الجهات العليا ومنها رئاستا الوزراء والبرلمان للنظر بقضيتهم والالتفات لمعاناتهم وحلّ الأمر بأسرع وقت ممكن. يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: متقاعدون يناشدون الحكومة وآخرون يتوعّدون بالتصعيد والاعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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