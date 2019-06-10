الانواء: البصرة سجلت اليوم درجة حرارة تصل لنصف درجة الغليان

وقالت الهيئة في بيان ان "الطقس في المناطق كافة صحو الى غائم جزئي"، مبينة ان "درجة الحرارة العظمى في العاصمة بغداد هي 48 درجة مئوية والصغرى سجلت 29 درجة مئوية".
واضافت الهيئة ان "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة 50 درجة مئوية وهي اعلى درجة حرارة تسجل في كافة البلاد، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فيها 32 درجة مئوية".
يذكر ان محافظة البصرة غالبا ما تدخل ضمن المناطق الاكثر حرارة بالعالم والتي غالبا ما تبلغ درجات الحرارة فيها لاكثر من 50 درجة مئوية في فصل الصيف.
واضافت الهيئة ان "درجات الحرارة العظمى في محافظة البصرة 50 درجة مئوية وهي اعلى درجة حرارة تسجل في كافة البلاد، فيما سجلت درجات الحرارة الصغرى فيها 32 درجة مئوية".
يذكر ان محافظة البصرة غالبا ما تدخل ضمن المناطق الاكثر حرارة بالعالم والتي غالبا ما تبلغ درجات الحرارة فيها لاكثر من 50 درجة مئوية في فصل الصيف.
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