تحذير أممي من فرار مليوني سوري جراء الاشتباكات

أعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، أن ما يصل إلى مليوني لاجئ ربما يفرون إذا استعر القتال في شمال غرب سوريا في وقت انخفضت فيه أموال المساعدات على نحو خطير.

وقال منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية بانوس مومسيس: "نخشى إذا استمر ذلك واستمر ارتفاع أعداد النازحين واحتدم الصراع أن نرى فعلا مئات الآلاف، مليون شخص أو مليونان يتدفقون على الحدود".

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وأوضح أن منظمات الإغاثة تلقت تشجيعا على إطلاع الأطراف المتحاربة على أماكنها لتجنب إصابتها، لافتا إلى أن موظفي الإغاثة يرتابون في مثل هذه الطلبات بعد ضربات جوية متتالية على مستشفيات.



وفيما يتعلق بالمساعدات، أكد مومسيس أن الأمم المتحدة طلبت 3.3 مليار دولار لتمويل العمل الإنساني في سوريا هذا العام، وأنه رغم التعهدات السخية فإنها لم تتلق سوى 500 مليون دولار فقط مما يجعل جهود الإغاثة مستمرة بالكاد.

ويواصل الجيش السوري شن هجوم جوي وبري على آخر معاقل المعارضة وهو ما أجبر عشرات الآلاف بالفعل على الفرار من منازلهم.