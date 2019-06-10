كاتب أمريكي يحذر: الوفاق ستجعل من طرابلس ملاذا للإرهابيين

حذر الكاتب والصحفي الاستقصائي الأمريكي، ريتشارد مينيتريس، من أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، المدعومة من قطر وإيران وتركيا، ستفرض في حال استعادة سيطرتها على العاصمة طرابلس، نظام حكم متشدد، وتنتهك حرية الصحافة، وتوفر ملاذا آمنا للإرهابين.

وفي مقال نشره، الإثنين، موقع "هيومن إيفنتس" الإخباري الأمريكي، قال مينيتريس إن تركيا، حليف الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو (حلف شمال الأطلسي)، تُسلح الآن أعداء واشنطن في ليبيا".

واعتبر أن في ذلك "انتهاكا صارخا لحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، المفروض من قبل الأمم المتحدة في 2011".

وأضاف أن حادثة سفينة "أمازون" التركية التي رست بسواحل طرابلس قبل فترة، تشكل أكبر دليل عما تقدم ذكره، خصوصا أن هذه السفينة نقلت لميليشيات الوفاق الليبية نحو 20 مركبة مدرعة تركية الصنع.

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الكاتب الأمريكي أشار أيضا إلى تعهد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، في حال انتصاره، بتشكيل حكومة على غرار مصر، ما يعني توفر حقوق الإنسان الأساسية، وسيادة القانون، وانتخابات منتظمة.

واتهم مينيتريس تركيا بمساعدة إيران في مواجهة العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة، من خلال مواصلة العلاقات التجارية معها.

وفي معرض حديثه عن السيناريوهات التي قد تكبح مساعي تركيا لتسليح أعداء واشنطن، تطرق الكاتب إلى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان أنقرة من امتيازات وفرض عقوبات عليها، لإجبارها على وقف دعم أعدائها.

والأحد، استهدفت عدة مناطق سكنية في طرابلس بقصف عشوائي من المليشيات الإرهابية، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأطفال، إضافة إلى أضرار مادية فادحة طالت ممتلكات الدولة والمدنيين.