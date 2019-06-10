إطلاق سراح المعارض السوداني البارز ياسر عرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت السلطات السودانية، الإثنين، سراح ياسر عرمان، نائب الأمين العام لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال" المعارضة، واثنين من مرافقيه.

واعتقل عرمان في 5 يونيو/حزيران الجاري، بعد عودته من منفاه بالخارج إلى الخرطوم.

وقالت وكالة الأنباء السودانية، في خبر مقتضب، إنه تم إطلاق سراح عرمان واثنين آخرين هما خميس جلاب ومبارك أدول.

وأوقف عرمان داخل المنزل الذي كان يقيم فيه بالخرطوم على يد مسلحين وصلوا في شاحنات صغيرة وأحاطوا بالمنزل، وفق الناطق باسم الحركة، مبارك أردول.

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وكان عرمان يقيم في الخارج وحكم عليه بالإعدام غيابيا لكنه عاد للبلاد في 26 مايو/أيار الماضي، لأول مرة منذ 8 سنوات قضاها في منفى اختياري متنقلا بين عدد من البلدان.



وجاءت عودة عرمان بحسب بيان سابق للحركة الشعبية، في إطار حسن النوايا، ووضع أجندة الحرب والسلام وقضايا المهمشين ضمن أولويات المرحلة المقبلة.



وكان وفد من الحركة مكون من 7 أعضاء يترأسهم الناطق باسم الحركة الشعبية مبارك أردول، وصل إلى الخرطوم في 11 مايو/أيار الجاري لأول مرة منذ 8 أعوام عقب اندلاع الحرب بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتوجه الوفد من مطار الخرطوم الدولي إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني.

وتقاتل "الحركة الشعبية" النظام السابق في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق) منذ عام 2011، وتسيطر حالياً على أجزاء واسعة بالمنطقتين وفشلت كافة الجولات التفاوضية مع النظام السابق في التوصل لاتفاق سلام يوقف الحرب.