الجيش الجزائري يحبط محاولة إرهابيين التسلل من ليبيا

كشفت مصادر أمنية جزائرية لـ"العين الإخبارية" أن الجيش تمكن، مساء السبت، من صد محاولة تسلل جماعة إرهابية إلى البلاد قادمة من ليبيا.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إن "الجيش الجزائري عقب رصده تحركات مجموعة إرهابية كبيرة العدد والعتاد على الحدود مع ليبيا، تدخل لمنعها من اختراق حدود البلاد".

وأشارت إلى "وقوع اشتباكات بين الجيش الجزائري والعناصر الإرهابية التي يعتقد أنها تابعة لتنظيم داعش الإرهابي".

وأكدت أن "العناصر الإرهابية انسحبت وابتعدت عن الحدود الجزائرية على وقع ضربات الجيش الذي استعمل أسلحة برية وجوية".

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فيما لم يتسن الخصول على تعقيب رسمي من الجيش الجزائري على ما قالته المصادر، غير أنه يفرض منذ عدة أعوام طوقاً أمنياً على الحدود مع ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

وأعلن الجيش الجزائري العام الماضي رفع حالة الاستنفار الأمني والعسكري إلى الدرجة القصوى، بعد رصده محاولات عناصر إرهابية اختراق الحدود مع ليبيا.

وتوصف الحدود الجزائرية الشرقية والجنوبية بـ"الملتهبة" بالنظر إلى النشاط المكثف للجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي والتي يقول المسؤولون الجزائريون إنها "تفرض تهديداً خطراً على دول المنطقة".

وتنتشر أعداد كبيرة من أفراد الجيش الجزائري على الحدود مع تونس وليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا، وتمكن في الأعوام الأخيرة من صد محاولات تنظيمات إرهابية لاختراق حدود الجزائر خاصة على الحدود مع كل من ليبيا ومالي.

كما تمكن الجيش الجزائري من ضبط كميات هائلة من الأسلحة الحربية على الحدود الجنوبية مع دولتي النيجر ومالي في الأعوام الأخيرة، في مقابل رفع الجزائر مستوى التنسيق الأمني خاصة مع تونس وموريتانيا والنيجر.