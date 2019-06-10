يوكيا أمانو قلق من التوترات المتزايدة بشأن برنامج إيران النووي

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المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو

أعرب يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الاثنين عن قلقه إزاء التوترات المتصاعدة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ودعا إلى خفض التصعيد عن طريق الحوار وذلك في تغير للهجته الحذرة المعتادة في الحديث عن إيران.

وصعدت واشنطن من الضغوط على طهران بسبب ما تعتبره دورا شريرا لها في المنطقة. كما شددت الولايات المتحدة من العقوبات الاقتصادية وأرسلت حاملة طائرات وعتادا عسكريا إضافيا للشرق الأوسط ردا على ما وصفته بتهديد إيراني لمصالحها.

وردت طهران بالتهديد بالتخلي عن بعض القيود التي تكبح أنشطتها النووية بموجب الاتفاق الموقع في 2015 مع قوى عالمية والذي أدى إلى رفع عقوبات دولية كانت مفروضة عليها.

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وقال أمانو في خطاب ألقاه خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة "أنا قلق بشأن التوترات المتزايدة بشأن المسألة النووية الإيرانية".

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل عام وأعادت فرض العقوبات على إيران. وتحاول قوى أوروبية بذل ما بوسعها من جهود قليلة لحماية مبيعات النفط الإيرانية والأنشطة التجارية الأخرى.

وقال أمانو "آمل أن يتم التوصل لسبل لتقليل التوترات الحالية من خلال الحوار. من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها النووية بموجب الاتفاق بالكامل".