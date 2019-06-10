الان تتابع روساتوم الروسية ستشارك في بناء محطات نووية في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح اليوم الاثنين أن روساتوم الروسية ستشارك في بناء محطات نووية في السعودية. واكد الفالح أن السعودية ربما تسمح بواردات قمح روسية في يوليو ونعمل على اتخاذ خطوات وقائية لتفادي حدوث انخفاض حاد للأسعار في النفط ، مؤكداً انه يشعر بالرضا إزاء التعاون مع روسيا ضمن أوبك+.

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