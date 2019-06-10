وزير الخارجية الايرانية: واشنطن لم تحقق أهدافها في المنطقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اوضح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف إن اميركا اليوم لاتحظى بوضع قوي وإنما ينتابها الضعف في المنطقة.

وتابع محمد جواد ظریف، في كلمة القاها امام حشد من التلاميذ في احدى مدارس طهران، إن اميركا لم تحقق أيا من أهدافها خلال التطورات الاخيرة في المنطقة وتصريحات المسؤولين الاميركيين حول ممارسة الضغوط القصوى يجسد حالة الاحباط والفشل وليس القوة.

وتابع: إن اميركا لم تحقق أيا من أهدافها بفضل مقاومة الشعب الايراني وشعوب المنطقة حيث لم تسمح لاميركا بفرض سياساتها عليهم.