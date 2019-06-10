الرئيس عون اتفق مع خليل على دفع مساهمات لمؤسسات انسانية مهددة بالاقفال

تابع رئيس الجمهورية ميشال عون مسألة الصعوبات المالية التي تواجه عدداً من المؤسسات الانسانية والتي تعنى بالاطفال وذوي الحاجات الخاصة، والتي ادت الى اعلان احداها الاقفال.
واتصل الرئيس عون بوزير المال علي حسن خليل وعرض معه للمعاناة التي تواجه هذه المؤسسات وتقرر ان يصار الى دفع جزء من المساهمات التي تقدمها الدولة لهذه المؤسسات خلال الايام القليلة المقبلة على ان تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق وفق الامكانات المتوافرة.
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