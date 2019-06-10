الرئيس عون اتفق مع خليل على دفع مساهمات لمؤسسات انسانية مهددة بالاقفال

تابع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مسألة الصعوبات المالية التي تواجه عدداً من المؤسسات الانسانية والتي تعنى بالاطفال وذوي الحاجات الخاصة، والتي ادت الى اعلان احداها الاقفال.

واتصل الرئيس عون بوزير المال ​علي حسن خليل​ وعرض معه للمعاناة التي تواجه هذه المؤسسات وتقرر ان يصار الى دفع جزء من المساهمات التي تقدمها ​الدولة​ لهذه المؤسسات خلال الايام القليلة المقبلة على ان تستكمل عملية الدفع في وقت لاحق وفق الامكانات المتوافرة.