سليم جريصاتي: نقلت للمفتي دريان إستهجان الرئيس عون لحدة الخطاب السياسي

أكد وزير الدولة لشوؤن رئاسة الجمهورية، ​سليم جريصاتي​ بعد لقائه مفتي الجمهورية عبد االطيف دريان، "ان زيارتي جاءت لوضع سماحته في صورة إستهجان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لحدة الخطاب السياسي، بين الافرقاء،" مشيرا الى ان "رئاسة الجمهورية هالها ما وصل اليه هذا الخطاب من سقف عالي، وصمتها هو استهجان لهذا الخطاب وابلغ رد عليه، في حين ان على كل فريق حل مشاكله من ضمن البيت الواحد وليس على المنابر وبخاصة اذا كان هذا المنبر هو دار الافتاء، لانه دار ينفر من الكلام المذهبي ومن كل كلام يحمل ضغينة، وبالتالي المطلوب ان نتكلم بخطاب وطني جامع، ضمن شراكة وطنية وعيش واحد واحترام الدستور والركون الى المفتي وامثاله من المعتدلين في هذا الظرف الصعب".

وأوضح جريصاتي ان "الرئيس عون يعتبر ان الخطاب مباح في ظل نظامنا الديمقراطي، ولكن سقف الخطاب تحدده القوانين المرعية الاجراء كما الدستور، اذ لا شرعية لاي سلطة او خطاب يناقض ميثاق العيش المشترك، واصرينا لدى سماحته على رفض نسب الكلام على غير قائله وتأسيس مواقف تصعيدية عليه"، مضيفا ان "هذا التصعيد يغلّف بغلاف ديني وهنا الخطر، وقد اتفقنا مع سماحته على ان هذا الامر قمة الضغينة لان الدين يجمع ولا يفرق ويقول الحق ولا يعترف بالباطل"، وكشف ان "تطرقنا الى عنوان العهد برئاسة عون القائم على انهاض مشروع الدولة بمفهومها ومقوماتها كافة والحرص على ميثاق العيش الواحد،" واكدنا لسماحته "عدم قبول الرئاسة بمحاولة البعض تلقينها كيفية تطبيق الدستور واحترام الطائف فيما رئيس الجمهورية هو الوحيد الذي يحلف اليمين على احترام الدستور وهو مؤتمن على تطبيقه وسائر مندرجات اتفاق الطائف،" مشيرا الى ان "تفريعات عنوان العهد، كثيرة واهمها الاستقرار السياسي ومحاربة الارهاب ، والوضع الاقتصادي والاجتماعي لان الرئيس عون اراد للموازنة وظيفة اقتصادية ولهذا تأخرت بالصدور، يليها انتظام المالية العامة باصدار قطوعات الحسابات ، للانتقال من اقتصاد الريع الى الاقتصاد الانتاجي".

وأضاف جريصاتي "ان اتفقنا مع سماحته على ان الحكم اليوم هو للاقوياء واتفقنا على تفسير واحد لحكم الاقوياء وهو مقتبس من وثيقة الوفاق الوطني والقائم على التمثيل الشعبي وصدقية هذا التمثيل، لينتقل هؤلاء الاقوياء من تمثيلهم هذا الى رحاب الوطن" وشدد على ان "نحن نحبذ عبارة التفاهمات الكبرى على التسويات، لان التسويات تعبر عن صفقة ما، ونحن لسنا في هذا الوارد، والانتخابات النسبية امنت الى حد بعيد التمثيل الصحيح وارست حكم الاقوياء وهم اليوم على رأس السلطات الدستورية ، والرئيس حريص على تطبيق الدستور في هذا الاطار، ويعتبر الرئيس عون ان رئيس الحكومة سعد الحريري هو الاقوى في بيئته وبالتالي يحق له وحده ان يشغل منصب رئيس الحكومة وهو يتكلم باسم الحكومة اللبنانية."

وأكّد جريصاتي ان "رئيس التيار الوطني الحر وتكتل لبنان القوي الوزير جبران باسيل حريص على علاقة التفاهم الكبرى مع الحريري والمستقبل وحين ينسب كلام اليه او الى اي عضو في التكتل يجب ان يسأل عن مصدره والتحقق من فحواه والاستيضاح، وانا مهمتي اليوم بلقائي مع المفتي، كانت توضيحية للشرح اننا مع الكلام السوي وما يسري على الرئيس عون يسري على كل الافرقاء والتيار لا يشعر بعقدة ذنب لا مع اهل دار الافتاء ولا مع الشارع السني ولا تجاه تيار المستقبل ورئيس الحكومة سعد الحريري".