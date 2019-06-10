أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية "وصول 12 يتيمًا ولدوا لعائلات "جهاديين" فرنسيين وآخرين هولنديين سيتمّ تسليمهما إلى بلادهما، إلى باريس قادمين من سوريا، حيث كانوا يقيمون في مخيمات".
وأوضحت في بيان أنّ "الأطفال -وهم ثاني مجموعة من الأطفال أعيدت من سوريا إلى فرنسا منذ آذار الماضي- كانوا معزولين وضعفاء"، لافتةً إلى أنّ "بعضهم مرضى أو يعانون من سوء التغذية".
كانت هذه تفاصيل خبر وصول 12 طفلا يتيما من عائلات عناصر "داعش" إلى فرنسا قادمين من سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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