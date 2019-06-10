وصول 12 طفلا يتيما من عائلات عناصر "داعش" إلى فرنسا قادمين من سوريا

أعلنت ​وزارة الخارجية الفرنسية​ "وصول 12 يتيمًا ولدوا لعائلات "جهاديين" فرنسيين وآخرين هولنديين سيتمّ تسليمهما إلى بلادهما، إلى ​باريس​ قادمين من ​سوريا​، حيث كانوا يقيمون في مخيمات".

وأوضحت في بيان أنّ "الأطفال -وهم ثاني مجموعة من الأطفال أعيدت من سوريا إلى ​فرنسا​ منذ آذار الماضي- كانوا معزولين وضعفاء"، لافتةً إلى أنّ "بعضهم مرضى أو يعانون من سوء التغذية".