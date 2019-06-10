سبوتنيك: السعودية تجري محادثات مع روسيا حول افتتاح رحلات جوية مباشرة بين البلدين

كشف مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أنّ "السعودية تجري محادثات مع روسيا حول إمكانيّة افتتاح رحلات جويّة مباشرة بين البلدين"، معربًا عن أمله في أن "يتمّ التوصّل لإتفاق بشأن الرحلات الجوية المباشرة في هذا العام، لكن المحادثات قد تستغرق بعض الوقت".
وأوضح أنّ "هناك عدد من الاتجاهات المختلفة يجري مناقشتها، بما في ذلك مدينة جدة السعودية، لكن الاتجاه الأول يمكن أن يكون العاصمة الرياض".
وكانت العلاقات الاقتصادية وخاصة الاستثمارية بين الرياض وموسكو خلال العامين الماضيين قد شهدت تطوّرًا بشكل ملحوظ، وبخاصة بعد زيارة ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى روسيا في 5 تشرين الثاني 2017.
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