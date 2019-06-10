الخارجية الروسية: نولي اهتماما كبيرا لزيارة بوتين إلى السعودية في تشرين الاول

لفتت ​وزارة الخارجية الروسية​ إلى أنه "يتم التحضير لزيارة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ إلى ​السعودية​ في تشرين الاول"، مؤكدةً "أننا نولي اهتماما كبيرا لهذه الزيارة".

وكان وزير ​الطاقة​ السعودي ​خالد الفالح​ قد أشار إلى ان "السعودية تنتظر زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تشرين الاول هذا العام"، مشيراً إلى أنه "يتم حاليا إعداد اتفاق بشأن تسهيل استلام التأشيرات لمواطني الدولتين، للتوقيع عليه خلال هذه الزيارة".

وسبق أن أكد الناطق الصحفي باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​، الجمعة الماضي استمرار التحضير لزيارة بوتين إلى السعودية.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد دعا بوتين إلى زيارة بلاده أثناء استقباله في الكرملين من قبل الرئيس الروسي في تشرين الاول عام 2018.