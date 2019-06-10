الارشيف / اخبار العالم

الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة إزاء تصاعد التوتر بشأن ملف ايران النووي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​يوكيا أمانو​ في كلمة له أن الوكالة "قلقة إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف ​النووي الإيراني​"، معربا عن أمله في "إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار".

يذكر أن ​طهران​ أعلنت أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها ​الاتفاق النووي​ المبرم مع القوى الكبرى في 2015.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة إزاء تصاعد التوتر بشأن ملف ايران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا