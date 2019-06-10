الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة إزاء تصاعد التوتر بشأن ملف ايران النووي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ​يوكيا أمانو​ في كلمة له أن الوكالة "قلقة إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف ​النووي الإيراني​"، معربا عن أمله في "إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار".

يذكر أن ​طهران​ أعلنت أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها ​الاتفاق النووي​ المبرم مع القوى الكبرى في 2015.