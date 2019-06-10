أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو في كلمة له أن الوكالة "قلقة إزاء تصاعد التوتر" بشأن الملف النووي الإيراني"، معربا عن أمله في "إيجاد طرق لخفض التوتر الحالي من خلال الحوار".
يذكر أن طهران أعلنت أنها لم تعد تحترم بعض القيود التي ينص عليها الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015.
كانت هذه تفاصيل خبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية قلقة إزاء تصاعد التوتر بشأن ملف ايران النووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.