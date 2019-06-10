رحبت وزارة الخارجية الروسية بـ"تشكيل الائتلاف الحاكم في مولدوفا"، مؤكدة أن "الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة المولدوفية يمر عبر الحوار بين كافة القوى السياسية المسؤولة"، مشيرةً إلى أن "موسكو ترحب بتشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة في مولدوفا".
وفي بيان لها، أعربت الخارجية الروسية عن "استعداد روسيا للعمل المشترك مع مؤسسات السلطة المنتخبة ديمقراطيا لإحياء العلاقات الروسية المولدوفية في مختلف المجالات"، مشيرةً إلى "اننا نأمل في عودة الأوضاع في مولدوفا إلى مجراها الطبيعي في أسرع وقت بما يصب في مصلحة جميع مواطنيها واستمرار تطور البلاد"، مضيفة: "أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السياسة الداخلية في مولدوفا يتمثل في حوار ينطلق بين كافة القوى السياسية المسؤولة وفقا للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية ترحب بالحكومة الجديدة في مولدوفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.