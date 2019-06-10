الخارجية الروسية ترحب بالحكومة الجديدة في مولدوفا

رحبت وزارة ​الخارجية الروسية​ بـ"تشكيل الائتلاف الحاكم في ​مولدوفا​"، مؤكدة أن "الطريق الوحيد لتجاوز الأزمة المولدوفية يمر عبر الحوار بين كافة القوى السياسية المسؤولة"، مشيرةً إلى أن "​موسكو​ ترحب بتشكيل الائتلاف الحاكم و​الحكومة​ في مولدوفا".

وفي بيان لها، أعربت الخارجية الروسية عن "استعداد ​روسيا​ للعمل المشترك مع مؤسسات السلطة المنتخبة ديمقراطيا لإحياء العلاقات الروسية المولدوفية في مختلف المجالات"، مشيرةً إلى "اننا نأمل في عودة الأوضاع في مولدوفا إلى مجراها الطبيعي في أسرع وقت بما يصب في مصلحة جميع مواطنيها واستمرار تطور البلاد"، مضيفة: "أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة ​السياسة​ الداخلية في مولدوفا يتمثل في حوار ينطلق بين كافة القوى السياسية المسؤولة وفقا للمبادئ الديمقراطية المتعارف عليها".