صدر عن ​المجلس الدستوري​ وبالتعاون مع مشروع دعم ​الانتخابات​ اللبنانية التابع ل​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ UNDP، الجزء الثالث من مجموعة قرارات المجلس الدستوري، وهو يضم قرارات المجلس في الرقابة على دستورية القوانين وفي الطعون الانتخابية، الصادرة ما بين 7/1/2016 و21/2/2019،.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صدور الجزء الثالث من مجموعة قرارات المجلس الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.