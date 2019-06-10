"فارس": الافراج عن زكا جاء بناء على طلب نصرالله ولم تجر مفاوضات مع الحكومة أو أي شخص آخر

نقلت وكالة "فارس" عن مصادر مطلعة أنه "سيتم في غضون ساعات الافراج عن ​نزار زكا​ وتسليمه الى "​حزب الله​"، موضحةً أن "تسليم زكا ياتي فقط بناء على طلب ووساطة الامين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ ولم تجر في هذا السياق اي مفاوضات في اي مستوى مع اي شخص او ​حكومة​ وان هذا الامر تحقق فقط بناء على احترام ومكانة السيد نصرالله لدى ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية".

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