هيئة ابناء العرقوب تندد باغتيال الشيخ محمد الجرار

نددت هيئة ابناء العرقوب ومزارع شبعا بجريمة اغتيال مسؤول العلاقات العامّة في "الجماعة الإسلامية" ومسؤول الجماعة في شبعا الشّيخ محمّد قاسم جرار.
وتوجهت الهيئة ب"أحر التعازي الى عائلة الفقيد وأصدقائه"، وشددت على "أهمية مواجهة تداعيات هذه الجريمة النكراء بالهدوء والحكمة لتفويت الفرصة على كل من يحاول العبث باستقرار شبعا والمنطقة التي حافظت على وحدتها ومناعتها في وجه كل العواصف وستبقى عصية على الفتن".
وطالبت الهيئة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة "بكشف ملابسات هذه الجريمة، وملاحقة المجرمين وإنزال أشد العقوبات بهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الأمن والأمان في شبعا والمنطقة".
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