شهيب: الاجواء في الامتحانات الرسمية ستكون هادئة

توجه وزير التربية ​أكرم شهيب​ في مؤتمر صحفي له عن الامتحانات الرسمية إلى التلاميذ، قائلا: "كل همنا مستقبلكم وأن نحافظ عليه وأنتم طلاب فيكم من ابنائنا ومن أحفادنا"، مؤكداً أن "الاجواء في الامتحانات الرسمية ستكون هادئة وستسمح للتلميذ المجتهد بإنجاز مسابقته بكل هدوء والاسئلة ستكون من ضمن المنهج".

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