يعقوبيان طالبت باسيل بالإعتذار: تفوقت على الجميع والمؤسف انك تشعر بالعبقرية

توجهت النائب ​بولا يعقوبيان​ إلى وزير الخارجية ​جبران باسيل​ مطالبة اياه بالاعتذار من ال​لبنان​يين. وفي تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إعتبرب يعقوبيان أن "المسؤول الرفيع يرفع من شأن تفكير ناسه ويساعدهم ويسيطر على غضبهم"، مشيرة الى ان "لبنان دفع أغلى الأثمان من رعونة سياسييه ولكنك تفوقت على الجميع والمؤسف انك تشعر بالعبقرية بدل الشعور بالخجل الذي تسببه للبنانيين مقيمين ومغتربين"، مضيفة :"اعتذر او استقيل".

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