سرحان: برغم الاشاعات والاتهامات يستمر القضاء شاهدا للحق حتى الاستشهاد

أعلن وزير العدل البرت سرحان، في ذكرى شهداء القضاء، ان "على الرغم الاشاعات والاتهامات والتحريض، يستمر القضاء شاهدا للحق حتى الاستشهاد"، مشيرا الى ان "المحاكمة في جريمة القضاة الاربعة، ننتظر كلمة الفصل فيها للمحاكمة التي باتت في خواتيمها،" وشدّد "على ان أرواح الشهداء لن تستريح حتى جلاء الحقيقة."
واكّد سرحان في وقفة للذكرى في قصر العدل، "ان لن نألوا جهدا لتحقيق طموحات القضاة الشهداء، في قيام سلطة قضائية مستقلة، تحصّن القاضي وتعطي الحق للمتقاضي"، منوّهاً "بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتحويل ذكرى استشهاد القضاة الاربعة الى ذكرى وطنية، من خلال اصداره مرسوماً جمهورياً، ما أعطى الذكرى بعدها الوطني والقضائي".
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