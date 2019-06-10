سرحان: برغم الاشاعات والاتهامات يستمر القضاء شاهدا للحق حتى الاستشهاد

أعلن وزير العدل ​البرت سرحان​، في ذكرى شهداء ​القضاء​، ان "على الرغم الاشاعات والاتهامات والتحريض، يستمر القضاء شاهدا للحق حتى الاستشهاد"، مشيرا الى ان "المحاكمة في جريمة ​القضاة الاربعة​، ننتظر كلمة الفصل فيها للمحاكمة التي باتت في خواتيمها،" وشدّد "على ان أرواح الشهداء لن تستريح حتى جلاء الحقيقة."

واكّد سرحان في وقفة للذكرى في ​قصر العدل​، "ان لن نألوا جهدا لتحقيق طموحات القضاة الشهداء، في قيام سلطة قضائية مستقلة، تحصّن القاضي وتعطي الحق للمتقاضي"، منوّهاً "بمبادرة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ بتحويل ذكرى استشهاد القضاة الاربعة الى ذكرى وطنية، من خلال اصداره مرسوماً جمهورياً، ما أعطى الذكرى بعدها الوطني والقضائي".