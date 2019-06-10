أبو فاعور يجول غدا على مصانع الأحذية ببرج حمود: إدارات تستبعد الصناعة اللبنانية من مناقصاتها

لفت وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ خلال اجتماعه بعدد من أصحاب مصانع الأحذية في ​لبنان​ إلى أنه "سيقوك غدا بجولة ميدانية على عدد من هذه ​المصانع​ في منطقة ​برج حمود​ - ​البوشرية​ للاطلاع على عملها وطرق الانتاج ومدى مطابقتها المواصفات والمعايير، خصوصا أن بعضا منها يصدر إلى ​السعودية​ و​الامارات​ و​الأردن​ و​العراق​ وغيرها من البلدان، على أن تليها جولة أخرى إلى منطقة ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ حيث هناك تجمع لمصانع الأحذية أيضا".

ودعا المجتمعين إلى "تنظيم صفوفهم وإعادة إحياء نقابة تجمعهم تشكل مرجعا قانونيا ومطلبيا لهم"، مشيرا إلى أن "التعامل مع القطاع الصناعي سينطلق من رؤية جديدة ومختلفة عما كان سائدا في الماضي". وشجعهم على توسيع استثماراتهم من أجل تلبية السوق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وشدد على أن "التحدي المشترك يتمثل بإعادة إحياء هذا القطاع وتفعيل دوره في دورة الانتاج، بعدما سمع من المجتمعين شروحات عن امكان استعادة دور هذا القطاع في تأمين فرص العمل وزيادة الانتاجية والقدرة التنافسية"، معلناً أن "التهريب والتلاعب بالفواتير وارتفاع كلفة الانتاج وندرة العمالة اللبنانية الخبيرة والمتخصصة مشاكل تعانيها مختلف القطاعات الانتاجية وتعمل ​الحكومة​ على معالجتها".

وأشار إلى أن "الاستمرار باستبعاد الصناعة الوطنية من المناقصات التي تجريها ادارات ومؤسسات حكومية ورسمية أمر غير مقبول، وستطعن ​وزارة الصناعة​ بهذه المناقصات أمام ​القضاء​، لا سيما أن المصنعين اللبنانيين يعملون وفق أعلى المواصفات الدولية المطلوبة". وحضهم على تسجيل مصانعهم وإبلاغ الوزارة بالمصانع المخالفة لتقوم بالاجراءات المطلوبة بحقهم".