إنتخاب أحمد فواز رئيسا لبلدية شحيم

انتخب أحمد فواز رئيسا لبلدية شحيم، بعد ان عقد المجلس البلدي جلسة في مركز البلدية، حيث طرح 11 عضوا الثقة بالرئيس السابق زيدان الصغير، في حضور قائمقام الشوف مارلين قهوجي ضومط. بعدها تم الانتخاب.
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