إنتخاب أحمد فواز رئيسا لبلدية شحيم

انتخب أحمد فواز رئيسا ل​بلدية شحيم​، بعد ان عقد المجلس البلدي جلسة في مركز البلدية، حيث طرح 11 عضوا الثقة بالرئيس السابق زيدان الصغير، في حضور قائمقام ​الشوف​ مارلين قهوجي ضومط. بعدها تم الانتخاب.

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