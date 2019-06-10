الجمعية العامة للقضاة صوّتت على الاستمرار في الإعتكاف

صوّتت الجمعية العامة للقضاة على الاستمرار في الإعتكاف. وكان قد دعا ​القضاة​ المعتكفون إلى الجمعية العمومية في قصر عدل ​بيروت​، للبتّ في مصير الإعتكاف الّذي دخل أسبوعه السادس.

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