فريد هيكل الخازن نوه بقرار الرئيس عون بدفع بعض مستحقات المؤسسات الإنسانية

نوه عضو"التكتل الوطني" النائب ​فريد هيكل الخازن​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ"قرار ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بدفع بعض مستحقات المؤسسات الإنسانية المهددة بالإقفال"، داعياً إلى "احتضانها من قبل ​الدولة​".

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