الرئيس عون دعا الشركات الاميركية الى المشاركة في عروض تلزيم التنقيب عن النفط والغاز

دعا ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ الشركات الاميركية الى المشاركة في عروض تلزيم التنقيب عن النفط والغاز التي ستنطلق بعد قرابة الشهر.وفي تصريح له بعد لقائه وفداً من "مجموعة العمل الاميركية من اجل ​لبنان​" أمل الرئيس عون ان "يأخذ التفهم الاميركي لمطالبة لبنان بعودة ​النازحين​ الى المناطق الامنة في ​سوريا​ طابعاً عملياً".

وردا على سؤال، جدد رئيس الجمهورية شكر لبنان للولايات المتحدة الاميركية على المساعدات التي تقدمها الى الجيش اللبناني، معربا في المقابل عن "اسفه للقرار الاميركي بضم القدس الى اسرائيل، اضافة الى قرار ضم الجولان اليها، علما ان للبنان فيه نحو 15 قرية. وهذا امر اثّر سلبا علينا."

واشار الرئيس عون من جهة اخرى الى ان لبنان يتعاون بشكل تام مع الامم المتحدة من اجل تطبيق القرار رقم 1701، مؤكدا على استتباب الامن في المنطقة الجنوبية، ومعتبرا ان الاستقرار يسود في الداخل اللبناني بفضل سهر الجيش والقوى الامنية .

تطرق رئيس الجمهورية الى مسألة النزوح السوري الى لبنان وجسامة الاعباء التي يتحملها اللبنانيون نتيجة هذا الامر، متسائلا: "هل من العدل ان يتحمّل لبنان وحده عبء 50 % من مجمل النازحين السوريين، اضافة الى اللاجئين الفلسطينيين، مطالبا الولايات المتحدة والمجتمع الدولي "بالمساعدة على عودتهم الى الاماكن الآمنة في سوريا من دون انتظار الحل السياسي الذي يمكن ان يطول التوصل اليه".