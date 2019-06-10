الدفاع المدني: انتشال زورق سياحي كان قد غرِق في ميناء الضبية

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من ​وحدة الإنقاذ البحري​ في ​الدفاع المدني​ عملوا على انتشال زورق سياحي بطول ستة أمتار وعن عمق ثلاثة أمتار، حيث كان قد غرق في وقت سابق من جرّاء تعرّضه لعطل تقني في ميناء ​الضبية​ - ​المتن​".

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