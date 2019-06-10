شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تؤكد للبرلمان مكانة الأزهر بأفريقيا وإضافة اللغة الأمهرية للترجمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف على مخاطبة إفريقيا حالياً بعدة لغات منها السواحلية والهاوسا والعربية والفرنسية والإنجليزية والبرتغالية، فى إطار خطة تعزيز التوجة المصرى فى أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، لمناقشة خطة وزارة الأوقاف لدعم التواصل المصرى الأفريقى ومبادرة التسامح الدينى، فى حضور الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس لجنة التضامن الإجتماعى والأسرة بمجلس النواب.

وأشارت الوزارة، إلى ترجمة خطبة الجمعة إلى 16 لغة مختلفة والتواصل مع وزارة الخارجية لإضافة اللغتين الصومالية والأمهرية للغات الترجمة الموجهة لإفريقيا.

وتابعت : "نترجم كل يوم جمعة من خلال موقع الوزارة ومواقع أخرى محتوى خطبة الجمعة إلى اللغات الافريقية ، كما نترجم معانى القرآن الكريم لإمداد المكتبات الافريقية بها ، ونعكف على ترجمته إلى لغة الهاوسا"، مؤكدة الاهتمام بالتدريس ببعض الجامعات الإفريقية وتثقيف الأئمة العاملين فى إفريقيا.

من جهة أخرى، لفتت الوزارة إلى مكانة الأزهر الشريف والأوقاف فى الدول الإفريقية ، وأن علماء الأزهر مقدرون فى إفريقيا ما يؤكد قوة الأرضية المصرية فى القارة؛ وإن إفريقيا تحظى بخصوصة فى الوزارة .

Advertisements

وقالت إن إفريقيا اليوم ليست إفريقيا الأمس وهى معنا ولن تكون علينا، مؤكدة أن ظروفنا وتحدياتنا مشتركة ومعظم الأفارقة يبحثون عن السلام ويرفضون العدوان ولم يثبت طمعهم فى ثروات الغير وحريصون على التعاون المشترك مع الآخرين وتحقيق العدالة، وإن إفريقيا مسالمة لا تعتدى على الآخرين وهذا "صوت إفريقيا" الذى يجب أن يصل للعالم أجمع، ولا بد من عودة مصر بقوة للدور القديم فى مساعدة ومساندة دول القارة الإفريقية.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن إفريقيا تمثل عمقاً لمصر إلى جانب العمق العربى ولهما الأولوية، قائلة: "إننا نحترم الدول والشخصيات الإفريقية ونقدرها بالشكل اللائق ونوليهم اهتماما خاصا كحق لهم".

ولفتت إلى أن الوزارة توفد 99 إماما لإفريقيا بينهم 25 إماماً مقيما بصفة دائمة فى دول القارة، وأن الوزارة تنشىء مركزاً إسلامياً به 12 موفدا من الأوقاف فى تنزانيا مع الاستعانة بأبناء تنزانيا من خريجى الأزهر الشريف.

ونوهت إلى مشاركة 29 دولة إفريقية فى مسابقة القرآن الكريم فى ليلة القدر نهاية شهر رمضان الماضى، فاز منهم اثنان بجوائز المسابقة؛ وخصصت فرعا للطلاب الأفارقة المقيمين فى مصر.

وأعربت الوزارة، عن استعداد الدولة لتلبية أى طلبات إفريقية للمطبوعات، مشيرة إلى أن الوزارة تكفل 86 طالبا افريقيا يدرسون بالقاهرة.