تعرف على تفاصيل تسهيل إئتمانى بـ 50 مليون يورو لدعم المشروعات النسائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” التقرير الصادر بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق مبسط بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، لتقديم تسهيل ائتمانياً بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلاً إئتمانياً بحد أقصى يبلغ 50 مليون يورو ومنحة بحد أقصى تبلغ مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ يناير 2019، وذلك بعد موافقة لجنة المشروعات عليه اليوم. ويستعرض ”الخليج 365” أهداف التسهيل الائتمانى وفقاً للتقرير : 1. يهدف برنامج دعم المشروعات النسائية إلى دعم الحكومة المصرية عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "الجهة المنفذة للمشروع"، وذلك للمساهمة فى توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعماً لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصادياً . Advertisements 2. دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام. 3. تقديم المساعدة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وغيره من الجهات المعنية بشأن تصميم خطط وأدوات للعمل تراعى الفوارق بين الجنسين، بما يدعم ريادة الأعمال بين النساء.

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