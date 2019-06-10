شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان" تقرر تنظيم زيارة ميدانية لمحافظتى المنوفية والغربية لمعاينة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب هشام عبدالواحد، فى اجتماعها اليوم الإثنين، بتنظيم زيارة تفقدية لمحافظتي المنوفية والغربية بالتنسيق مع نائب رئيس هئية الطرق والكباري اللواء وائل مصطفي القيام،للوقوف علي حالة الطرق التي تحتاج صيانة، فضلاً عن معاناة الأهالى من ذلك.

جاء ذلك بعد مناقشة طلبي الإحاطة المقدمين النائب مصطفى أبو زيد، بشأن سوء حالة طريق زفتى وحتى قرية حنون بمحافظة الغربية، وتوقف العمل بطريق زفتى/ طنطا المزدوج، منذ عام 2011، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، فى نفس الموضوع، وضرورة الإسراع في إدراج هذا الموضوع ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري.

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وأكد اللواء وائل مصطفي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري بأن الهيئة حريصة علي صيانة الطرق، وأنها سترافق اللجنة فى الزيارة.