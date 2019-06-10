شكرا لقرائتكم خبر عن خطة البرلمان توافق على موازنة مجلس النواب 2019- 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسةَ الدكتور حسين عيسى، على موازنة المجلس بالعام المالى الجديد 2019 /2020 بمبلغ مليار و551 مليون جنيه، مقابل مليار و400 مليون جنيه فى العام المالى الجارى.

ومن المتوقع أن ينال مجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2019 /2020 الجلسات القادمة التى تبدأ يوم 23 الشهر الجارى.