شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات البرلمان" توافق على تسهيلات إتئتمانية فرنسية بـ 50 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى على الإتفاقية الموقعة بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج دعم المشروعات النسائية، والذى يتيح بمقتضاه للحكومة المصرية، تسهيلات ائتمانية بواقع 50 مليون يورو ومنحة بمبلغ مليون يورو الموقع فى القاهرة بتاريخ 28 يناير 2019. وأوصت اللجنة فى نهاية اجتماعها، بإبرام بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومى للمرأة، ووزارة التضامن الاجتماعى، لإدارة أموال القروض. كانت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، قد ناقشت خلال اجتماع لها أمس برئاسة النائب محمد كمال مرعى، قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مشروعات البرلمان" توافق على تسهيلات إتئتمانية فرنسية بـ 50 مليون يورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.