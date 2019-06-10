وزير الدفاع اللبناني: الجيش هو الضمانة لأمن واستقرار البلاد

أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن القوات المسلحة هي الضمانة لأمن واستقرار لبنان، داعيا إلى الحفاظ على العيش المشترك بين اللبنانيين جميعا، والالتفاف حول الجيش والاعتماد عليه والقوى الأمنية، وإبعادهما عن التجاذبات السياسية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير الدفاع اللبناني، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب (برنامج المتفوقين) في الجامعة اللبنانية
وقال الوزير بو صعب، إن الإرهاب لا دين له، مشددا على أنه لا يقبل أن يُسمى الإرهابيون بالإسلاميين المتشددين، لأن الإسلام دين الانفتاح والحوار والإخاء.
وتطرق إلى الاعتداء الإرهابي المسلح، الذي شهدته مدينة طرابلس (شمالي لبنان) عشية عيد الفطر والذي أسفر عن مقتل عنصرين
وأشار إلى أن عمليات التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، ستبدأ خلال الأشهر المقبلة، على نحو من شأنه أن يشكل عاملا إضافيا لتعزيز الوضع الاقتصادي، وتعزيز أمل الشباب في المستقبل، وتوفير فرص العمل في كافة القطاعات، مؤكدا أن لبنان مر بظروف أكثر صعوبة في السابق وخرج معافى.
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