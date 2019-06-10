جمعية الصحفيين الإماراتية تشارك في المؤتمر العام الثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين بتونس

تشارك جمعية الصحفيين الإماراتية فى المؤتمر العام للاتحاد الدولى للصحفيين بوفد يرأسه محمد الحمادى، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضوية مصطفى الزرعونى، وعمران محمد، عضوا مجلس إدارة الجمعية، الذى سيعقد بتونس خلال الفترة من 11 – 14 يونيو الجاري.

وقال محمد الحمادى، إن المؤتمر يشارك فيه الجمعيات والاتحادات والنقابات الصحفية الأعضاء فى الاتحاد الدولى للصحفيين من كافة انحاء العالم، الذى يعقد كل 5 سنوات لانتخاب رئيس وأعضاء الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولى للصحفيين، وأن الهدف من مشاركة الجمعية فى أعمال المؤتمر، هو الحرص الدائم من الجمعية على المشاركة الفعالة فى كافة المؤاتمرات التى تخص الصحافة سواء كانت إقليمية أو دولية، والتحدث باسم الجمعية فى هذه المؤتمرات والتفاعل والمشاركة، وللتعرف على مايحدث من تطورمن خلال البرامج التى يناقشها المشاركون فى المؤتمرات، وأن الجمعية خلال فبراير الماضى استضافت ندوتين للاتحاد الدولى للصحفيين بأبوظبي ودبي، كما شاركت بوفود فى الندوات والدورات التدربيبة التى نظمها الاتحاد الدولى فى مارس وأبريل الماضيين بتونس، كما أن الأمانة

العامة للاتحاد العام للصحفيين العرب فى اجتماعها الأخير فى مايو الماضي، ناقشت حضور الوفود العربية فى المؤتمر العام للاتحاد الدولى للصحفيين،وأكدنا التنسيق الكامل فيما بيننا.

وأضاف الحمادى أن عنوان المؤتمر هو "بناء قوتنا الجماعية فى العصر الرقمى"، الذى يشمل ثلاثة محاور أساسية هى أفضل الممارسات النقابية حول العالم يقدمها ممثلون نقابيون من مختلف منطاق العالم، والمحور الثانى هو مستقبل العمل فى العصر الرقمى، والذى يشارك فيه ممثلون من اتحاد النقابات الدولى ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولى للعاملين فى الإعلام والاتحاد الدولى للصحفيين، والمحور الثالث بعنوان "ثمانية سنوات بعد الربيع العربي، ما هو حال العالم العربي والشرق الأوسط".

وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن اليوم الأول فى المؤتمر يشمل جلسة عن مستقبل الصحافة فى العصر الرقمى، وسيكون رئيس الجلسة، أنتونى بيلانجر، الأمين العام للاتحاد الدولى للصحفيين،

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والجلسة الثانية عن الممارسات النقابية الجيدة فى جميع أنحاد العالم، ويرأس الجلسة جريمى دير، نائب الأمين العالم للاتحاد الدولى للصحفيين، والجلسة الثالثة عن الصحافة بعد الثورات الغربية، ويديرها يونس مجاهد، نائب رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين.

كما سيشمل اجتماع وانتخاب مجلس المساواة بين الجنسين للاتحاد الدولى للصحفيين، وسيتم افتتاح المؤتمرالعام بكلمات لكل من رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين، وناجى الباغورى، رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ورئيس اتحاد الصحفيين الأفارقة، ومؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وخطاب رئيس الجمهورية التونسية.

وفى اليوم الثانى للمؤتمر سيتم انتخاب هيئة الرئاسة واللجان الخاصة بالمؤتمر العام للاتحاد الدولى للصحفيين،

ويقدم الأمين العام للاتحاد تقريره عن الفترة السابقة، وسيتم مناقشة الميثاق العالمى لأخلاقيات الصحفيين، وتقارير اجتماعات لجان القرارات واللجان المالية للاتحاد، ونقاشات حول الاقتراحات القانونية، وفى اليوم الثالث للمؤتمر يقدم أمين الصندوق للاتحاد تقريره، وسيتم مناقشة الاقتراحات العادية، وفى اليوم الرابع للمؤتمر سيتم إجراء انتخابات الهيئة التنفيذية ولجان الاتحاد، بعدها سيتم استمرار المداولات حول القرارات، وجلسة نقاش حول الاقتراحات العادية، وفى نهاية أعمال المؤتمر العام سيتم اجتماع اللجنة التنفيذية الجديدة للاتحاد لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة، ويختتم المؤتمر بخطاب للرئيس الجديد للاتحاد الدولى للصحفيين.

ونوه الحمادى أن برنامج المؤتمر يتضمن برنامجا سياحيا للمشاركين أعدته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.