موسكو تعرض على الرياض المشاركة في المشاريع الاستثمارية بشمال القوقاز ومنطقة الفولجا

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع بناء المجمع الشاهق ومحطة المطار الدولي في العاصمة الشيشانية جروزني.

وقال نوفاك، خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، اليوم الاثنين بموسكو : "بخصوص توسيع التعاون الاستثماري بين بلدينا، فإننا نعتبر أن التعاون مع أقاليم روسيا الاتحادية بشمال القوقاز ومنطقة الفولجا من الأمور الواعدة".

وأضاف :"في جمهورية الشيشان وحدها يُوجد عدد

من المشاريع الاستثمارية الجذابة المحتملة، بما في ذلك بناء مجمع شاهق متعدد الوظائف والمحطة الدولية لمطار جروزني".كان نوفاك قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، بما في ذلك في مجال الغاز والبتروكيماويات.من جانبه أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الرياضاقترحت على موسكو توقيع اتفاقية ثنائية لحماية الاستثمارات، وأخرى لتسهيل حصول مواطني البلدين على تأشيرات دخول. وقال الفالح: "نأمل أن يشجع تسهيل الحصول على تأشيرات للمواطنين السعوديين في روسيا التعاون ويعززه، ونحن على استعداد لتوقيع مثل هذا الاتفاق خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للسعودية".يُذكر أن اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني أُنشئت في أكتوبر 2002، وعقد الاجتماع الخامس للجنة نوفمبر 2017 في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.