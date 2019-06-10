موسكو تعرض على الرياض المشاركة في المشاريع الاستثمارية بشمال القوقاز ومنطقة الفولجا

دعا وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، المملكة العربية السعودية للمشاركة في مشاريع بناء المجمع الشاهق ومحطة المطار الدولي في العاصمة الشيشانية جروزني.
وقال نوفاك، خلال الاجتماع السادس للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي، اليوم الاثنين بموسكو : "بخصوص توسيع التعاون الاستثماري بين بلدينا، فإننا نعتبر أن التعاون مع أقاليم روسيا الاتحادية بشمال القوقاز ومنطقة الفولجا من الأمور الواعدة".
وأضاف :"في جمهورية الشيشان وحدها يُوجد عدد
كان نوفاك قد أعلن في وقت سابق أن روسيا والسعودية تناقشان استثمارات بعشرات مليارات الدولارات، بما في ذلك في مجال الغاز والبتروكيماويات.
من جانبه أعلن الرئيس المشارك للجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة، وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الرياض
يُذكر أن اللجنة الحكومية الروسية السعودية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني أُنشئت في أكتوبر 2002، وعقد الاجتماع الخامس للجنة نوفمبر 2017 في الرياض. ويترأس اللجنة وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ، ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح.
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