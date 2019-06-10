إندونيسيا تحذر من إمكانية حدوث مزيد من الثورات البركانية بجزيرة سومطرة

حذرت السلطات الإندونيسية، اليوم الاثنين، من احتمال حدوث مزيد من الثورات لبركان نشط في جزيرة سومطرة، بعد انبعاث عمود ضخم من الرماد، ما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

وذكرت شبكة (يورونيوز) الأوروبية، أنه بالرغم من عدم تسجيل وقوع إصابات بسبب ثورة البركان، إلا أن المسؤولين الذين يراقبون البركان حذروا من إمكانية وقوع ثورات أخرى.

وأبقت السلطات على مستوى التحذير دون تغيير، لكنها

حثت السكان على استخدام أقنعة الوجه، والبقاء داخل منازلهم؛ لتجنب أثر تناثر الرماد البركاني.وثار جبل سينابونج، الذي شهد نشاطا كبيرا منذ عام 2010، لمدة تسع دقائق تقريبا، أمس الأحد، وأطلق سحبا من الرماد البركاني ارتفعت لنحو 7 كيلومترات في السماء.